Julestævne i barndomshallen bliver ny tradition

Der er i år tilmeldt hele 365 hold til fodboldstævnet i Næsbjerg, som ligger 9 kilometer øst for Varde. Det gør stævnet til et af landets største.

Det er familien Schultz, der står bag fodboldstævnet, og det har de gjort de seneste 15 år.

-Vi gør jo det her i stedet for at tage på skiferie eller lignende, så er vi sammen om stævnet som en hel familie. Det er simpelthen så hyggeligt, siger Tina Schultz.

Tina og hendes mand, Jens Christian Schultz, har sammen seks børn, som i år har dannet et hold og deltager i stævnet.