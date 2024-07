Kæmpe gren knækkede af sundt og raskt træ - her er årsagen

Dagen i dag er nemlig dagen, hvor en masse nyt bliver indført. Blandt andet en ny en ny taxilov, knivlov og arbejdstidslov, men også nye regler for beklædningen hos et kendt flyselskab.

- Overtræder du et af de nye forbud for ulovlige e-cigaretprodukter, vil du som udgangspunkt blive meldt til politiet, ligesom du risikerer at få en bøde.

- De nye forbud skulle gerne gøre det meget sværere for børn og unge at få fat i de nikotinholdige engangs-e-cigaretter med smag af for eksempel melon, blåbær eller tutti frutti, siger Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen og tilføjer:

Nu bliver det forbudt at have ulovlige puff bars med ind over grænsen

Fra 1. juli er straffen for at bære kniv på et offentligt sted øget, og det kan nu koste 10.000 kroner at overtræde det.

- Ved at gå endnu længere i at omfavne individualitet og komfort blandt vores personale, sigter vi efter (...) at sikre, at alle føler sig værdsat og velkomne, står der.

Det skriver flyselskabet på Facebook . Det sker – skriver SAS – som led i at skabe et moderne og inkluderende miljø for alle.

Beslutningen er taget for at mindske risikoen for svindel med medicintilskud og videresalg af receptpligtig medicin.

Ny taxilov

Reglerne for taxikørsel på en række mindre danske øer sættes fri. Det betyder, at man på Bågø, Endelave, Hjarnø og Orø må køre med betalende passagerer uden krav modsat andre steder i landet.

Det har været muligt for kommuner at ansøge om fritagelse for taxiloven for øer, der er mindre end Bornholm. Flere ansøgninger om at blive fritaget fra taxiloven er ved at blive behandlet.

Dansk Person Transport, brancheforeningen for bus- og taxivognmænd, er ifølge Ritzau ikke begejstret. Forklaringen er, at man ikke ved, om chaufføren er straffet, eller hvilket helbred vedkommende har.

Ny lov om arbejdstid

Arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid som en del af en ændring af arbejdstidsloven, der nu er trådt i kraft.

Ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet sker det for at sikre, at reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes.

Arbejdsgiveren skal selv finde en metode til at foretage registreringen.

Derudover er der også trådt en række andre ting i kraft – blandt andet en ny lov om, at kriminalitetstruede unge må tage et lommepengejob, og nye regler for det lovpligtige energisyn for store virksomheder.