Kæmpe tentakler invaderede rådhus

Kendt designers værk skal pryde bibliotek

Kolding Bibliotek har netop overtaget populært Ditzel-univers.

Børnebibliotek-universet er designet af Nanna Ditzel, og har indtil den 11. august været udstillet på Trapholt museet.

Overtagelsen glæder museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn.

- Det er en klar strategi for Trapholt at arbejde bæredygtigt, hvor elementer fra udstillingerne får et nyt liv et andet sted efter udstillingsperioden, fortæller museumsdirektøren.

Også Kolding Bibliotek er begejstrede over overtagelsen af udstillingen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Trapholt, er bibliotekets mål at gøre læsning mere attraktivt for børn. Det vil de gøre ved hjælp af det nye univers, der skal gøre læsningen sjovere.

Den tidligere udstilling har stået klar på Kolding Bibliotek siden 16. august.