Kærestepar knokler som frivillige - på trods af pensionsalder, stiv ryg og kronisk kræft

- Indimellem får jeg at vide af Birgit, at nu er ulvene blevet for beskidte, og det kan vi jo ikke have, siger Bjarne, der går ud ad hoveddøren og skridter nogle få meter over mod statuen "Ulvene" af Steen Bendt Langvad.



- Duerne oppe i træet over dem skider på dem, siger han og peger op.

Små men vigtige opgaver

Han går i gang med at vaske statuen med de tre ulve for at gøre den præsentabel for de turister, der kommer og ser på den.

Statuen er en af de 67 kunstværker, byens mæcen, ejendomsmægler Poul Erik Bech, har foræret Varde kommune.

- Men det er kun den her statue, jeg plejer, griner han.



Borgmester imponeret

Imens sidder Birgit indenfor og gør sig klar til næste morgen. Hver dag begynder med nogle smukke, positive og opmuntrende ord på hendes egen Facebook-side.

- For jeg elsker at sprede glæde, siger hun.