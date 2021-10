"Katastrofalt" hvis skolelukning bliver løsningen, mener forældre

Den 3. november sidste år var en skæbnedag for den lille landsby Horne i Varde Kommune. Den dag var kommunens byråd samlet. På dagsordenen var Hornes skole og børnehave. Antallet af børn de to steder var for andet år i træk under 100 - og det betød, at byrådet nu skulle tage stilling til, om de skulle lukkes.

Den aften i november kunne Hornes borgere ånde lettede op for en stund. Byrådet besluttede, at man ville tage sagen op igen to år senere, så man havde noget tid til at se, om det lykkes for lokale kræfter i Horne at vende udviklingen og få tiltrukket flere børn til skolen og børnehaven.

En af dem, der åndede lettet op, er Anne Mette Bøttcher, der er vokset op i Horne og nu bor der med sin familie.

- Vi er virkelig glade for, at politikerne lyttede til os dengang. Skolen er helt central i vores lokalsamfund, og der udspringer så meget fællesskab og socialt engagement fra den. Det ville være forfærdeligt, hvis de havde lukket den, siger hun.

Selvom antallet af børn i dag er oppe på 102, er bekymringen for skolelukning der stadig - blot tre børn skal falde fra.