Ken var med til at opløse Nye Borgerlige: - Jeg var tom for ord

- Indledningsvis fortalte vores organisatoriske formand Frederik om, at der var sket nogle ting, og at han havde haft kontakt til Christiansborg, fortæller Ken Lindtner-Elm om det skelsættende møde.

Herefter blev ordet givet videre til Pernille Vermund, som fortalte om den samtale, hun havde haft med Nye Borgerliges anden Christiansborgpolitiker, Kim Edberg Andersen, beretter han.

- Der redegjorde Pernille for deres tanker, og hvad de havde talt om, og hvor hun så bad om, at hovedbestyrelsen ville bakke op om, at partiet skulle opløses, fortæller Ken Lindtner-Elm.

- Jeg var tom for ord. Jeg var chokeret. Jeg var rystet, lyder det fra hovedbestyrelsesmedlemmet.