Kendt tv-læges ansigt bliver brugt til svindel på datingsider og sociale medier

Selvom Christian Bøving langt fra hører om alle de bedrageriske forsøg i hans navn, så har han oplevet, at to danske kvinder har anmeldt ham til politiet for at snyde dem. Og en af de værste historier er ifølge ham fra Hamborg i Tyskland.

- Svindlere overbeviser en kvinde om, at en person med mit billede på, og som skulle opholde sig på krigsskib, oplevede det forfærdelige at miste sin datter. Kvinden blev overtalt til at låne svindlerne 1.000 euro til begravelsen. Dagen efter dukker en person op hos kvinden, der udgav sig for at være bedemand og hentede pengene. Da kvinden nogle dage senere vil deltage i begravelsen, var der selvfølgelig ingen.