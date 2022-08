Kim Brohus nyder særligt Tuk Tuk-fællesskab: Det er afstressende

I disse dage holder en flok Tuk-Tuk-entusiaster træf i Kvong, der ligger nord for Varde. Tuk-Tuk'er fra hele landet er repræsenteret ved træffet, som er arrangeret af klubben Coast to Coast 50cc.

Tuk-Tuk'en er en trehjulet kabinescooter. Den fås i mange forskellige varianter og modeller, men er mest kendt for sit særprægede udseende.

En af deltagerne er Kim Brohus, der bor i Varde, og han har selv arrangeret træffet:

- Når du sætter dig ind i en Tuk-Tuk, og du kommer ud til træf, så sker der et eller andet inde i dig. Det er så dejligt at køre Tuk, det er afstressende, siger Kim Brohus, der også fortæller, at fælleskabet blandt entusiaster har en stor betydning.