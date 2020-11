Kokketalent klar til konkurrence

Luca Alticozzi er blevet udvalgt til konkurrencen Rising Star på Bornholm. Her skal han dyste mod tre andre af landets bedste unge kokke.

Rising star er en knopskydning på Danmarks største konkurrence for kokke - Sol over Gudhjem.

Den bliver afviklet i januar.

Indtil da skal Luca øve sig - han har fuldt fokus på det, der skal være det helt centrale i hans retter. Maden skal smage igennem.

- Det er rart at blive anerkendt, det er rart at blive set, og jeg glæder mig til at skulle være med, siger Luca Alticozzi.

Til konkurrencen skal talenterne lave en hovedret med ingredienser, de endnu ikke kender, og en dessert, som de kan øve sig på i forvejen.

- Jeg laver noget, jeg kan stå inde for - det er helt klart. Men jeg er også klar over, at det er en konkurrence, og man skal selvfølgelig også vise, hvad man kan, siger Luca Alticozzi.

Han har oprindeligt taget uddannelsen som pædagogisk assistent, men den karrierevej blev droppet for til fordel for køkkenet køkkenet.



I snart to år har Luca Alticozzi arbejdet på Henne Kirkeby Kro, der har to Michelin-stjerner.