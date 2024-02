Kommunalt ansatte får fri med løn for at trække i trøjen

Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Beslutningen sker på baggrund af voksende trusler som angreb på kritisk infrastruktur, pandemier og ekstremt vejr.

Tidligere har ansatte i Varde Kommune brugt ferie eller fridage, når der var brug for deres engagement, men det er nu slut.

- Som en stor garnisonskommune og Årets Veterankommune er det naturligt for os at blive ved med at udvide vores horisont og kigge på, hvor vi kan gøre vilkårene bedre for dem, der har tilknytning til Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet, siger Mads Sørensen (V), der er borgmester i Varde Kommune i pressemeddelelsen.