Kommune beder sine borgere om at hjælpe de svageste

Derfor har kommunen lanceret en kampagne i aviser og på sociale medier, hvor de opfordrer både sundhedsuddannede og interesserede ufaglærte borgere til at tilmelde sig et nødberedskab på social- og sundhedsområdet.

Det oplyser Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Direktør for Social og Sundhed i Varde Kommune, Claus Fjeldgaard, mener dog ikke, at det på nuværende tidspunkt har nogle konsekvenser.

- Vi sætter ind nu, for at udvise rettidig omhu, og for at undgå, at det kommer til at få konsekvenser for de svage borgere i vores kommune, siger han.