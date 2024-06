Kommune jagter nye tyske børnefamilier

Flere børn, tak

Det er især børnefamilier, Varde Kommune nu sætter i gang med at lede efter. Fremtiden skal sikres. En kampagne til efteråret skal forsøge at få flere tyskere til at slå sig ned i området.

- Uden at vi har gjort noget for det, har vi set en positiv udvikling, hvor stadig flere tyskere vælger at bosætte sig her, siger Varde Kommunes bosætningskoordinator Christine Rasmussen.

Et dansk bureau med speciale i tysk kultur er blevet hyret af kommunen. Kampagnen vil i Tyskland være målrettet de tre delstater, hvor flest tyske turister kommer fra.

Reklame med podcast

En podcast med en tysk familie er ved at blive klippet sammen. Den skal ud på kommunens hjemmesiden og videre ud på nettet for at fungere som et slags reklameskilt.

Kommunikationsmedarbejder Rikke Bernhard står nu sammen med bosætningskoordinatoren Christine Rasmussen og ser på de fotos, der er taget af familien. På trampolin i haven og indenfor om spisebordet.

- Det er det rene idyl, siger de til hinanden godt tilfredse med billederne.