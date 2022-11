Kommune sender overvægtige på svampejagt

Det er meningen, at deltagerne skal få lyst til selv at bevæge sig i naturen og opdage glæden ved at gøre ting i fællesskab, så de både kan tabe sig og blive gladere. Noget er det er i hvert fald lykkedes for Camilla.

Morgengåtur klokken fem

- Jeg er begyndt at gå tur med hunden om morgenen, inden jeg tager på arbejde. Jeg står op klokken fem og går to en halv kilometer og igen, når jeg kommer hjem fra arbejde.

Det med fællesskabet er ikke rigtigt nået ud over de kommunale rammer, men der er tid endnu, projektet slutter først i september.

- Jeg håber, at vi kan ringe til hinanden for at komme ud, vi bor jo i nærheden af hinanden, mener Camilla.

Camilla har foreløbig smidt 3-4 kilo og vil bestemt anbefale andre at tage imod tilbuddet, hvis de får det.

- Det vil jeg absolut, man skal ikke bare afvise det. Og så får man undervisning undervejs, fortæller hun.