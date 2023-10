Kommune sender unge på bagekursus

Anne Catherine Hoxcer Nielsen, formand for Arbejdsmarked og Integrationsudvalget i Varde Kommune:

- Vi vil gerne gøre de unge nysgerrige på, hvad det vil sige at være håndværker. Vi håber på, at flere virksomheder og ildsjæle vil åbne deres døre for de unge og lære fra sig, gøre de unge nysgerrige på et håndværk og give dem lyst til at vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden.

Bager? Nej vil bare hygge

Men de unge, der endnu kun er 15 år, er ikke helt klar til at kigge i den retning.

- Jeg er her mest, fordi det lød rigtigt hyggeligt at lære at bage, siger Rasmine Storgaard.

- Jeg går kun til boksning en gang imellem, og de havde egentlig ikke tilmeldt mig, men så var der et par klassekammerater, som lokkede. Godt, for det er rigtigt sjovt, siger Jousef Dhweini.

At de unge her ikke straks begynder at ælte fremtidens levebrød som bager, gør ikke noget, understreger Uffe Georgsen.

- Det vigtigste er, at de har det sjovt og lærer noget. Måske kommer de tilbage senere, fordi de kan huske, at det der med bagerfaget var faktisk godt, siger Uffe Georgsen.