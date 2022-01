Kommune udsender nødråb - akut mangel på pædagogvikarer

Benspænd

Nemt bliver det muligvis ikke. For arbejdsløsheden er lav i Danmark helt generelt og lav i Varde Kommune i særdeleshed. Det erkender både Kim Bondesen Nielsen og Lone Alslev.

- Så derfor er vi nødt til at trække på alt det, der er at trække på, siger Kim Bondesen Nielsen.

- Det er ikke nemt at skaffe vikarer, siger Lone Alslev.

Endnu et nødråb

Varde kommune har for nyligt udsendt et andet nødråb. Nemlig for ansatte i ældreplejen, så de ældre fortsat kunne få den nødvendige pasning og pleje.

Britta Boel, direktør for Børn, Læring og Job, lægger ikke skjul på, at inspirationen til et pædagog-vikarkorps er kommer herfra.

Hun oplyser til TV SYD, at der foreløbig er kommet 23 ansøgninger.