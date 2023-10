Resultaterne viste, at børnenes indtag af søde sager og søde drikke faldt med 13 procent. på trods af, at værktøjerne blev afprøvet under coronanedlukningen, hvor danskernes sukkerforbrug ellers steg markant. Børn med det højeste indtag før interventionsperioden reducerede deres indtag mest.

Et højt indtag af søde sager og søde drikke er et problem for folkesundheden. Det bidrager med meget energi, sukker og mættet fedt, men kun med få vitaminer, mineraler og kostfibre. Det øger risikoen for overvægt, skader tandsundheden og optager pladsen for mad og drikkevarer, som bidrager med flere næringsstoffer.