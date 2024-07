Otte gæster har taget imod tilbud om krisehjælp efter teaterulykke

Sådan lyder rådet fra Red Barnet, efter der netop er faldet dom i grooming-sagen. Her blev Simon Kofoed Larsen idømt en forvaringsdom - det vil sige fængsling på ubestemt tid - og kendt skyldig i fire fuldbyrdede voldtægter, tre voldtægtsforsøg af piger mellem 12 og 15 år og mindst 100 samlejer med børn under 15 år.

- Det her er et eksempel på, hvor svært det er for unge at række ud og bede om hjælp. Det handler om nogle børn og unge, der har været i en forfærdelig klemme, og det er så skamfuldt for dem, at de ikke kan få sig selv til at sige det til deres forældre eller andre voksne, siger Pernille Spitz, der er psykolog i Red Barnet.

Det er derfor vigtigt at have en løbende dialog med sine børn om sociale medier, og hvordan man befærder sig på nettet. For det skal ske for alle.