Kommuner går sammen i oprør mod statslige benspænd

Frikommuneforsøg - ja tak

Nu vil de 14 kommuner og Dansk Industri overtale regeringen til at lave et frikommuneforsøg. Sådan som man har gjort det på området for børn, ældre og folkeskolen. Sidstnævnte foregår i Esbjerg og Holbæk kommuner.

Allerede nu har kommunerne opbakning fra formanden for Folketingets erhvervsudvalg, Anni Mathiesen, Venstre, som var med på mødet i Industriens Hus i dag.

- Vi kunne jo fra Venstres side godt tænke os, at regeringen turde lave frikommuneforsøg på flere områder. Altså også på erhvervsområdet. Så nu håber jeg, at et arrangement som i dag og initiativet fra Varde Kommune er med til at presse på, at vi også på den her måde kan få indenrigsministeren til at se, at det kunne være fornuftigt at prøve at lave frikommuneforsøg.