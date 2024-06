Kongens ur gik til værnepligtig garder fra Varde

Han er tiltalt for 65 forhold, der blandt andet dækker over voldtægter og samleje med barn under 15 år.

I en udtalelse fra Retslægerådet, som blev læst op i retten af Anklagemyndigheden, antages det, at den 25-årige vil udgøre en ‘væsentlig fare’ for andre, og at han derfor bør idømmes forvaring.

1. marts 2022 blev loven ændret, så man ikke længere kan dømmes for samleje med børn under 15 år, idet det vil være en voldtægt. Da nogle af forholdene er begået før lovændringen, er de beskrevet som samlejer og ikke voldtægter.

Siden 4. marts har Retten i Esbjerg behandlet en stor sag om grooming, som er, når voksne manipulerer børn for at udnytte dem seksuelt.

Omvendt har specialanklager Anemarie Haahr ment, at der var tale om grooming. En proces, hvor en voksen over tid manipulerer unge ved først at komplimentere dem og vinde deres tillid for derefter at udnytte dem seksuelt. Hun har lægt vægt på, hvordan hans fremgangsmåde har været systematisk og udspekuleret.

Hans forsvarer Brian Werner Lassen har i sin procedure udtalt, at han mener, pigerne frivilligt sendte nøgenbilleder af sig selv til den 25-årige, og at det skete med samtykke, når de havde sex med ham.

Under afhøringen af ham har han mestendels svaret, at han ikke kunne huske de pågældende piger, eller at han ikke havde nogen kommentarer til anklagerens spørgsmål.

Han har taget kontakt til pigerne - typisk via Snapchat. Her har han spurgt efter deres alder først for derefter at svare, at han var et år eller to ældre, selv om han i nogle tilfælde var ti år ældre end pigerne.

Han har typisk rost pigerne fra start og hurtigt spurgt, om de ville være kærester, og så har han bedt om billeder af dem uden tøj på.

Pigerne er blevet afhørt i retten for lukkede døre, men under anklagerens procedure kom det frem, at flere af dem har forklaret, at den 25-årige var sød, så længe de sendte de billeder, han ville have.

Hvis de ikke gjorde, som han sagde, truede han med at gøre skade på sig selv, begå selvmord eller dele billederne af dem med deres omgangskreds, hvilket ifølge Red Barnet er en helt klassisk fastholdelsesmetode i en groomingproces.

Truslerne virkede, har mange af pigerne forklaret, for de fortalte ikke nogen om, hvad de var udsat for, og derfor blev han ikke meldt til politiet. Først da en mor fra Sydjylland anmeldte ham for voldtægt af sin dengang 13-årige datter i 2022, blev der sat en stopper for ham.