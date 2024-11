Konservativ politiker smidt ud af byrådsgruppe

Fra og med onsdag den 6. november repræsenterer hun ikke længere Det Konservative Folkeparti i Varde Byråd og kan heller ikke udtale sig på partiets vegne, står der i en pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti i Varde.

- På et fællesmøde den 3. oktober 2025 (2024, red.) mellem bestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Varde Kommune og byrådsgruppen, blev partiets holdning og kommunikationsstrategi, til det, der er blevet kendt som vederlagssagen, fastlagt. Byrådsmedlem Kitty Gamkinn har efterfølgende valgt ikke at følge partiets beslutning, hvorfor byrådsgruppen desværre ikke finder det muligt at videreføre samarbejdet, hedder det i meddelelsen fra partiet.

Vederlagssagen er stridens kerne

Stridens kerne er de penge, som gruppeformand Steen Holm Iversen (K) fik for at vikariere for borgmester Mads Sørensen (V) i sommer. Kitty Gamkinn mener, at pengene skal tilbagebetales uanset, hvad Ankestyrelsen siger.

De konservatives holdning er, at pengene kun skal betales tilbage, hvis Ankestyrelsen ophæver Varde Kommunes afgørelse. Ifølge Varde Kommunes forvaltning har Steen Holm Iversen været i god tro og kan beholde pengene.

- Jeg mener ikke, at der er ryddet op efter borgmesterens sommervikariat alene ved, at Ankestyrelsen eventuelt kommer frem til, at man ikke kan kræve pengene tilbagebetalt på grund af en teknikalitet. Det ændrer ikke på det forhold, at man har foretaget sig noget, der udfordrer moralen, siger Kitty Gamkinn med henvisning til, at sommervikariatet kom i stand for, at der kunne udløses penge til Steen Holm Iversen for politisk arbejde i styregruppe for byfornyelse i Vejers og Blåvand.

Hun er stadig som førstesuppleant i regionsrådet, indtil hun får andet at vide. Hun har i dag rettet henvendelse til Mona Juul, som er partiformand og formand for partiets forretningsudvalg, for at få opklaret, om hun kan fortsætte som suppleant.

- Hun blev igen og igen at diskutere sagen

Det konservative byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen udtaler sig i denne sag på byrådsgruppens vegne.

- Når vi vælger at sige, at vi ikke kan samarbejde med Kitty, er det fordi, hun blev ved med igen igen at skulle diskutere denne sag. Vi har besluttet, at vi gerne vil have Ankestyrelsens vurdering, inden vi udtaler os yderligere i denne sag. Men det er Kitty ikke enig i, siger Henrik Vej Kastrupsen.

Ifølge Henrik Vej Kastrupsen må Kitty Gamkinn gerne mene, at de her pengene skal betales tilbage, men at hun ikke følger partibeslutningen om at afvente Ankestyrelsen, har været dråben for byrådsgruppen.

- Hun har valgt ikke at følge partiets beslutning om at kommunikere sagen. Samtidig har hun udtrykt mistillid til gruppeformanden, så bliver det jo svært at være i et parti, siger han.