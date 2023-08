Kun ulvehegn kan forhindre angreb på kreaturer

Og netop det har undret landmand Hans Otto Riggelsen. Han kan ikke forstå, at en ulv har angrebet hans kreaturer, der har gået ganske tæt på et sommerhusområde, hvis det altså er en ulv.

- Ulven kommer som regel kun nær beboelse på de tidspunkter, hvor den har erfaring for, at vi ligger og sover, fortæller Peter Sunde.

Ulven er det næststørste rovdyr i Europa kun overgået af den brune bjørne, og den er en snu jæger.

- Hvis en ulv har nedlagt et bytte et sted, er der stor chance for, at den vender tilbage, lyder fra ulveekspert Peter Sunde.



Hønsehuseffekten

At ulven på Riggelsens mark, hvis det altså er en ulv, har heller ikke opført sig specielt underligt ved at nedlægge ni byttedyr.

- I naturen vil ulven nedlægge ét dyr, og så vil de andre byttedyr flygte. Men det kan de jo ikke, når de går i en indhegning. Man kalder det surplus killing, overskudsdrab, eller hønsehuseffekten. Ude i naturen vil ulven normalt vende tilbage og spise videre på byttet senere, måske efter at have gemt det, fortæller Peter Sunde.

Man må ikke skyde ulvene, der er faktisk en straframme for to år for den slags, så der er kun en ting at gøre.

- Hvis man bor et sted, hvor der er ulve, er der én ting, der virkeligt virker, og det er et ulvehegn, siger Peter Sunde.