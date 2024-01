Forbruget steg

Også i lokalområdet mærkede de interessen for udstillingen, for både butikker, dagligvareforretninger og restauranter oplevede en øget omsætning.

En ny analyse fra NTT DATA viser nemlig, at forbruget i Varde Kommune steg med 8,9 procent i udstillingens periode sammenlignet med samme periode i 2022. Og det er de glade for i Varde.



- Wadden Tide viser med de nye tal tydeligt, hvilken betydning kunst og kultur har for at trække besøgende til vores del af landet. Vi er glade, når en ambitiøs satsning som Wadden Tide giver et flot afkast i form af tusindvis af besøgende og øget forbrug i kommunen, siger Sandie Eis Ravn, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune i pressemeddelelsen.