Kvægavler er nogenlunde tilfreds med PFAS-svar fra ministeren

Brug for en fælles løsning

Kvægavleren, der er 10 generation på gården Klintlund, mener selv, at der er brug for en fælles løsning på EU-plan, derfor er Ove Sinding Nielsen tilfreds med, at miljøministeren under mødet gav udtryk for at finde en fælles EU-løsning, i forhold til hvordan PFAS skal håndteres.

- Han siger næsten det, som jeg tænker, at han vil prøve på at lave en EU-plan, og at vi skal prøve på at udfase PFAS så hurtigt som muligt.



En lettet landmand

Samtidig oplyste Magnus Heunicke (S) på pressemødet, at meget tyder på, at når kvæg først bliver fjernet fra de forurenede områder, så udskiller de PFAS-stofferne hurtigt igen. Men det er noget, der først skal undersøges helt til buds, understregede ministeren.

- Det gør mig lidt beroliget. Jeg tror, vi skal have tillid til de undersøgelser, som de går og laver, lyder det fra Ove Sinding Nielsen.