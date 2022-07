Kvie Sø lukket - den er fuld af lortebakterier igen

Slut med ture i søen

Ejer af Pandekagehuset Kvie Sø, Henk Vermeulen, er ærgerlig over situationen.

- Nu så de forskellige test ellers så gode ud, og så sker det her. Det er da ærgerligt for både de sommerhusejere, der vil udleje deres nærliggende sommerhus, og for Pandekagehusets gæster, siger han.

Også Otto Uhd, der går tur med sine to hunde hver dag, er ærgerlig over forureningen.

- Hundene får ikke længere lov til at komme ud i vandet her. For forureningen er hverken godt for mennesker eller hunde, siger han.

Seksdobling af bakterier

Otto Uhd har badet utallige gange i Kvie Sø som barn. Så derfor gør det ekstra ondt på ham at se skiltene med ”badning frarådes”. Han synes også, at det hele er ”mystisk”, som han siger.