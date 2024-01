Kvinde hjælper kendt tv-læge med at få slettet tusindvis af falske profiler

De mange falske konti bliver brugt verden over til at kontakte kvinder, som gennem chatbeskeder og opkald opbygger et forhold til en mand, de tror er Christian Bøving. Men i virkeligheden er det udspekulerede kriminelle, der alene ønsker at vriste penge ud af hænderne på dem. En metode, der er kendt som romancescam.

Og Christian Bøving modtager på daglig basis beskeder fra folk, der beskylder ham for at være svindler, gør ham opmærksom på, at hans billeder bliver misbrugt, erklærer sin kærlighed til ham og sågar spørger ham om hjælp.

- De første år var det sindssygt hårdt for mig mentalt. Jeg tror, jeg var lige ved at få en depression, fordi jeg var dybt ulykkelig over, at jeg fik så mange beskeder fra folk, der var dybt ulykkelige, fortæller Christian Bøving.