Landmændene Ove og Søren med køer på jord med PFAS kalder det "en lortesag"

- Der er mange hvis'er i det her. Os landmænd kan komme under tilsyn og hvad så med vores produkter? Mejeriet har sagt til mig, at de vil betale for min mælk, men jeg er jo selv medejer, så det er fællesskabet, som betaler, og det er jo ikke rimeligt, siger han.



Ove Sidding Nielsen har tidligere følt sig heldig over, at han ikke havde jord i nærheden af en brandstation, da man tidligere fandt store mængder PFAS i jorden, som stammede fra brandslukningsskummet.

- Det havde jeg været glad for, men nu kan det måske komme fra havskum og blæse ind fra havet. Det er ikke sjovt, siger han.