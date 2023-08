Landsby fik helt uventet grøn gave til 10 mio. kr. - Borger gispede skeptisk

Bedre klima

Folkeskovene er en beslutning om at etablere flere skove i Danmark og bidrage til den grønne omstilling med mindre udledning af C02. En anden del af beslutningen er, at virksomheder snart skal fremlægge en anden type regnskaber: Grønne regnskaber. Her tæller folkeskovene med på den positive side i regnskabet for COOP.

Selv om folkeskoven kun er på 67 hektar, kan den blive en vigtig brik. For folkeskoven ligger mellem to andre skovområder og vil fremover binde hele skov- og hedeområdet sammen til ét område på 1.000 hektar.