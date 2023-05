Landsbyer får nu købmanden tilbage - men uden købmand

Endnu vildere

Næste skridt er allerede taget i storbyer som for eksempel London og New York, hvor kunderne blot bliver registreret via deres smartphone, når de kommer ind i butikken. Derefter kan de bare handle løs. Alt bliver registreret og betalt automatisk, når man igen forlader butikken.

- Men vi skal ikke være bange for at miste personalet i de store supermarkeder. Vi vil stadig gerne have den service at kunne spørge nogen om de varer, vi måske gerne vil vide noget mere om, siger Dorte Wimmer.