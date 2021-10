Landsbyer føler sig overset af byrådet: - Det er meget skuffende

En af dem, der har været skeptisk over størrelsen på projektet, er Christina Pagaard Thomsen. Hun driver Ho Kro sammen med sin mand. Hun er bange for, at golfhotellet bliver for stort for den lille by.

- Vi kan godt få plads til flere turister udenfor sæsonen, men vi har nået max-kapaciteten i højsæsonen. Vi er bange for, at vi ikke længere kan give vores turister de gode oplevelser, som de kender Ho for, hvis det kun bliver massen, vi går efter, siger hun.

Egentlig er hun ikke imod ideen om at bygge et golfhotel. Det er størrelsen på det nu godkendte projekt, der bekymrer hende. Og så havde hun også gerne set, at det blev lavet som et egentligt hotel og ikke som små hytte-enheder.