Landsholdsrytter havde svoret, at hun aldrig skulle dyrke cykelsport

Selvom forældrene begyndte at cykle, så var det ikke noget, der sagde den unge vestjyde noget.

- Jeg har altid svoret, at det skulle jeg aldrig begynde på. Det er jo ikke sejt at lave det ens forældre laver, siger hun.



Men da hun efter gymnasiet flyttede til København manglede hun noget at lave i sin fritid, og for cirka fire år siden, valgte hun så alligevel at kaste sig over cykelsporten.

Nu er hun blevet udtaget til det danske landshold og kører i disse dage det store løb Tour of Scandinavia. I dag bliver femte og sidste etape kørt i det syd- og sønderjyske.

Etapen begynder i Middelfart og slutter i Haderslev.