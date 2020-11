Lastbil tabte hundredevis af døde mink

Folk kører bare hen over dyrene

De mange døde mink på vejen i Tistrup er endnu et bevis på den massive aflivning af mink, som netop nu er i fuld gang på mange minkfarme i området. Tommas Laursen har selv svært ved at se på, at bilister kører hen over de døde dyr.

- Jeg er så chokeret. Jeg har selv arbejdet på et pelseri for en del år siden. Men sådan behandler man ikke et dyr. Om det så er dødt eller levende. Og nogen bilister kører bare hen over dyrene, selv om nogen prøver at stoppe dem. De burde jo stoppe op, men kører bare hen over dem. Jeg er så gal indeni, siger Tommas Laursen.

Ifølge Tommas Laursen var der en politipatrulje på vej ud til området tirsdag aften. Og ifølge flere borgere, der har skrevet indlæg på Facebook, er der også tabt massive mængder af døde mink på strækningen mellem Nordenskov og Hodde, som ligger i samme område.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræftede senere på Twitter, at en lastbil havde tabt de mange mink.