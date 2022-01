Ledigheden falder til laveste niveau i 13 år: Syd- og sønderjyske kommuner i top

En af grundende til, at ledigheden i Varde Kommune er så lav skyldes ifølge chefen for Jobcenteret i Varde Kommune, Rikke Rødekilde, den forlængede turistsæson.

- Vi ser ikke de samme udsving i ledighed, som vi plejer. Det skyldes, at turistsæsonen er længere på grund af corona. Der er mange flere, der bliver i Danmark og holder ferie, siger hun.

Hun fortæller derudover, at Varde Kommune normalvis har en meget lav ledighedsprocent. Det skyldes, at turistsæsonen vokser hvert år, men også et nyt initiativ ved navn 'Code Of Care'.