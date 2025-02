Lettet politiker efter Ankestyrelsen har talt om fejlagtigt udbetalte vederlag

Ankestyrelsen rejser ikke en sag om ulovligt udbetalte vederlag til 2. viceborgmester Steen Holm Iversen i Varde Kommune.

Det skriver Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Varde Kommune i en pressemeddelelse.

- Ankestyrelsen bakker op om Varde Kommunes redegørelse og beslutningen om, at de berørte politikere i Vederlagssagen har været i god tro og derfor ikke skal betale pengene tilbage, da de har varetaget et hverv og udført et stykke arbejde.

Det udtaler formanden for Det Konservative Folkeparti i Varde Kommune, Rasmus Sømod i pressemeddelelsen

- Vi hæfter os særligt ved, at Ankestyrelsen, med reference til nedenstående afsnit i Varde Kommunes redegørelse, skriver følgende:

”På baggrund af redegørelsen finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag. Vi forudsætter, at Varde Kommune nu overholder reglerne for udbetaling af vederlag”.

Hvad går sagen ud på

Sagen har kørt i kommunen siden august sidste år, hvor det blev opdaget, at Varde Kommune i en årrække har haft en forkert procedure, når der skulle vælges ferieafløsere for borgmesteren eller en af formændene for et af de politiske udvalg.

Her havde man udbetalt et vederlag til blandt andet 2. viceborgmester Steen Holm Iversen for borgmester Mads Sørensen i ferie i fire uger, selvom 1. viceborgmester Søren Laulund, (S), allerede fik et vederlag for vikartjansen, men altså ikke vikarierede, fordi han selv var på ferie.

Sådan en aftale er ulovlig. Det har Ankestyrelsen allerede slået fast. Men de anderkender i afgørelsen, at Varde Kommune har udbetalt pengene i god tro, og at de involverede parter derfor ikke skal tilbagebetale pengene:

”Kommunen vurderes at være ansvarlig for fejlfortolkning af reglerne. Sammenholdt med at 2. viceborgmester har varetaget hvervet og leveret det aftalte stykke arbejde, har vedkommende krav på et vederlag, og det betyder, at spørgsmålet om tilbagebetaling ikke er relevant.”

Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti Steen Holm Iversen skriver i pressemeddelelsen, at han både glad og lettet over afgørelsen:

- Vederlagssagen har påvirket mig rigtig meget, og selvom jeg nok kan fremstå som lidt en hård og brysk politiker, så er det ikke rart, når der sættes spørgsmålstegn ved ens hæderlighed og integritet.