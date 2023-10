- Jeg kan jo ikke huske det, for jeg var fuldstændig slukket. En grøntsag med ble på. Der var jeg faktisk sikker på, at jeg skulle dø, fortæller han.



I årets udgave af 'Et Sundere Syddanmark' er et forskningsprojektet om leverkoma et af fem forskningsprojekter, som man kan stemme på.

