Livredderne gør klar til hedebølge og stort rykind på strandene

Efter en kølig og våd juli måned kom det gode vejr endelig i weekenden, og det gav travlhed for livredderne på strandene.

I de kommende dage lover metrologerne endnu varmere vejr med masser af sol, og det kan trække mange både børn og voksne til de danske strande.

Læs også Hurra! - DMI advarer om hedebølge

Livredderne opfordrer derfor til, at man vælger en strand med livreddere, og at man bader mellem de rød-gule livredderflag, som markerer livreddernes primære zone.

- Vi anbefaler, at man vælger en strand med livreddere og bader mellem de rød-gule livredderflag. Det er her, livredderne konstant har øjnene på vandet og hurtigt kan spotte, hvis en badegæst kommer i problemer. siger René Højer, programchef i TrygFonden.

En sejlivet og livsfarlig bademyte

Livredderne møder hver dag på strandene en række myter, som de gerne vil have aflivet. Særligt én myte kan være livsfarlig, understreger Lasse Serup Jensby, driftschef i TrygFonden Kystlivredning.

- På strandene møder vi ofte forældre, der fortæller deres børn, at de trygt kan gå i vandet til navlen. Men det kan være et livsfarligt råd, hvis forholdene ikke er til det. Små børn kan nemt blive væltet omkuld af bølger, hvis de står i vand til navlen. Det er heller ikke nok for forældrene at holde øje med børnene fra stranden. De skal gå med børnene i vandet. Det er både det sikreste og det hyggeligste, siger Lasse Serup Jensby.

De 5 baderåd

Lær at svømme Gå aldrig alene i vandet Læs vinden og vandet Lær stranden at kende Slip ikke børnene af syne