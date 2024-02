Lokal klub møder et af landets bedste håndboldhold i pokalbrag

Det var SIF Ansagers første kampen mod holdet i pokalturneringen Santander Cup. En turnering der giver amatørhold muligheden for at møde professionelle håndboldklubber.



Skovlund Ansager Hallen var også fyldt med lokale, der var kommet for at støtte hjemmeholdet. Og inden kampstart var der fællesspisning for at samle byen.

Kampen blev fløjtet i gang klokken 19.30. Og de første par minutter kom hjemmeholdet flyvende fra start og spillede fuldstændig lige op mod Ribe-Esbjerg.

Men hjemmeholdet var ikke storfavoritter, og forventningerne til aftenens resultat var heller ikke for høje før kampen.

- Det er rigtig dejligt at se, at folk har taget det til sig og er kommet. Og forhåbentlig får de en god oplevelse, selvom resultatet nok er dømt på forhånd, siger Lars Sadova, der er næstformand i klubbens håndboldudvalg.