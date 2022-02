Lokalformand overvejer partifremtid efter DF-profilers exit

Det var med en hovedrysten, at lokalformanden for Dansk Folkeparti i Varde fulgte med i tirsdagens nyhed om yderligere to DF-profilers afgang fra partiet.

For efter flere ugers intern uro i partiet, mener Frode Flyvbjerg Kristensen, at det kan ende med lokale konsekvenser. Måske endda for ham selv efter 20 år i partiet.

- Det kan være, at der er nogen, der er trækker sig. Det kan også være, at jeg gør det. Jeg gider ikke alt det her ævl og spektakel, siger Frode Flyvbjerg Kristensen, der er lokalformand i Varde.