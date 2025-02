Lokalformand roser minister efter ulvemøde i Bruxelles

I mandags var ministeren for Grøn Trepart, Jeppe Bruus (S) til ulvemøde i Oksbøl, for at tale om borgernes oplevelser med ulve.

Her kunne han fortælle, at han senere på ugen ville bringe mulighederne for regulering op over for EU's miljøminister, Jessika Roswall. Det fik han mulighed for onsdag.

- Vi har talt om, at jeg har et synspunkt om, at der er behov for at regulere ulve mere end de muligheder vi har i dag. Det bunder blandt i noget af den lovgivning der er på EU-niveau, og derfor har mit budskab været, at vi er nødt til at se ulven ikke bare som isoleret bestand i Danmark, fortæller Bruus om mødets indhold til TV 2.