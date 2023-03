Louise laver både brød og kager til den store guldmedalje - som en af de få

Gjorde det umulige

At det blev til endnu en guldmedalje skal naturligvis tilskrives evnerne til at lave kager, men måske også det faktum, at Louise i sin konditorsvendeprøve satsede 'hele butikken'.

Når man skal lave svendeprøve, har man nemlig ikke uanede mængder af tid at gøre med og enhver, der bare har set 'Den Store Bagedyst' i TV vil vide, at flotte kager kræver tid - uanset om man er amatørkonditor som i fjernsynet, eller om man som Louise laver det professionelt. Da Louise fortalte kollegaer om sine ambitiøse planer for en af kagerne - en etagekage, blev den kaldt urealistisk.

- Jeg fik at vide af Mette (chefkonditoren hos Kageriget, red.), at det antal elementer jeg ville have i, var umuligt at nå. Jeg havde seks - normalt er der fire elementer, siger Louise Krongaard Møller Sørensen.

Når Louise har været på skoleophold, har det foregået på erhvervsskolen ZBC i Ringsted på Midtsjælland. Her har hun i et år gået og forberedt, hvad der skulle ske til svendeprøven. Her fandt hun også ud af, at den ambitiøse plan godt kunne føres ud i livet.

- Når man kommer over på skolen, så har vi det der hedder 'Projekt Dagsseddel', hvor vi kører svendeprøve-programmet igennem, og så skulle vi se, om jeg kunne nå det, og det kunne jeg, så jeg kørte med plan A, siger hun og afslører også, at der var en plan B i spil, hvis ambitionerne skulle sænkes en smule.

Fejret til den store guldmedalje

Louise er formentlig den eneste, der har scoret guldmedaljen i både bager- og konditorsvendeprøven. Det vides ikke med sikkerhed, men noget kunne i hvert fald tyde på det.

- Vi har spurgt Poul Erik (områdeleder, red.) fra ZBD i Ringsted, og han mindes ikke, det er sket før, at en elev både har lavet guld i bager- og konditorfaget, siger Louise Krongaard Møller Sørensen.