Mad lokker stemmer til EU-valgmøde

De stemmer ikke

Alligevel er det svært at få folk til at interessere sig for det europæiske samarbejde. Og det gælder især i boligområdet som Isbjerg Parken i Varde, hvor mange beboere ikke har samme uddannelse og økonomiske resurser som beboere i for eksempel Nordsjælland.

Det kan ses på valgdeltagelsen. Til folketingsvalget i 2022 var stemmedeltagelsen i boligkvarteret i Varde 65,4 procent. Til sammenligning var den 84,1 procent for hele Danmark.

Ved kommunalvalget i 2021 lå stemmedeltagelsen på 34,6 procent mod 67 procent for hele Danmark.

Sidste EU-valg i 2019 var stemmedeltagelsen i boligafdelingen i Varde på 42,2 procent mod 66,1 procent i Danmark som helhed.