Mads Sørensen er Venstres nye borgmesterkandidat i Varde

Polemik op til valg

Det har været et særligt interessant valg af to årsager: Varde er historisk en Venstre-kommune, og så har der været tvivl om, hvorvidt nogle af kandidaterne har fået for meget hjælp op mod valget.

Sidstnævnte tvivl opstod i weekenden, da det kom frem, at ejeren af Skamstrup Maskinstation har betalt et medlemskab til Venstre for de af hans medarbejdere, der har ville taget i mod det. Ejeren af maskinstationen støtter personligt Peter Foldager.

Samtidig har en anonym virksomhedsejer I Mads Sørensens kreds givet et sponsorat, så nye medlemmer kan få 100 kroner i rabat på deres medlemskab.

Det er medlemmer, der stemte til valget i aften, og derfor har medlemsjagten skabt debat.