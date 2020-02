To mænd fængslet: Oversavet jagtgevær og narko i hjemmet

To mænd fra Varde Kommune er blevet idømt 11,5 års fængsel tilsammen for at være i besiddelse af ulovlige våben og et kilo amfetamin og for salg af narkotika.

De to mænd på henholdsvis 35 og 42 år har haft et oversavet jagtgevær liggende på deres fælles bopæl. Ydermere har den 35-årige besiddet et våben på et offentligt tilgængeligt sted. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

De to mænd blev desuden dømt for at have besiddet og solgt et kilo amfetamin, hvoraf de var i besiddelse af cirka 270 gram amfetamin og 426 gram pot, da de blev anholdt i december 2018.

Den 35-årige fik en fængselsdom på syv år, som han modtog. Mens den 42-årige, der fik en dom på fire år og seks måneder, udbad sig betænkningstid i forhold til anke.

Begge mænd er fortsat fængslet efter dom.