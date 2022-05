Mand fundet død af røgdykkere i gårdbrand

Manden er ikke identificeret

Politiet er tilbageholdende med oplysninger, da manden ikke er endeligt identificeret.

Branden har i løbet af natten været voldsom. På grund af fare for nedstyrtning har det taget tid, før man har kunnet komme ind på stedet.

Det er dog muligt i løbet af mandag.

- Nu skal vi ind. Vi skal blandt andet have foretaget et retslægeligt ligsyn på stedet. På den måde kan vi sikre, at der ikke er andre skader på kroppen - altså om der er sket en forbrydelse forinden, siger John Christiansen.

Det er normal procedure, at lig bliver undersøgt af retsmedicinere, ligesom kriminalteknikere gennemgår stedet.

Alarmen om brand kom fra en person fra området.

Mandag morgen er det for tidligt at sige noget om brandårsagen.

Så snart det er muligt, skal brandteknikere forsøge at finde ud af, hvor branden brød ud. Blandt andet bliver elinstallationer og lignende undersøgt.