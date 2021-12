Mange varme hænder klar til at give ældre en god jul

14 er allerede i gang

14 af de 64 er allerede kommet i funktion i Varde Kommunes ældrepleje.

- Det er en helt overvældende reaktion, så nu er vi meget fortrøstningsfulde med hensyn til at vores ældre for en god pleje pleje og omsorg i jule- og nytårsdagene, siger Claus Fjeldgaard.

Han fortæller, at flere af de 24 borgere, der har meldt sig er interesseret i at blive faste medarbejdere i ældreplejen.

- Der er flere unge, der ser det som en god mulighed for at at prøve sig selv af, inden de går i gang med en uddannelse på ældreområdet. Derfor giver det os reelt håb om at få besat nogle af de 34 ubesatte sosu-stillinger, som findes i Varde Kommune, siger Claus Fjeldgaard.

Han er også glædeligt overrasket over, at 40 medarbejdere fra kommunens øvrige områder vil skifte skrivebordsjobbet ud med praktisk arbejde i ældreplejen i stedet for at holde juleferie.

De pågældende medarbejdere vil få deres sædvanlige løn, mens de svinger eksempelvis karkluden og gulvskrubben i stedet for at jonglere med excelark og dokumenter på deres pc.

For de midlertidige medarbejdere uden sundhedsfaglig baggrund bliver der nemlig tale om rent praktiske opgaver, der kan aflaste de uddannende sosu-assistenter og sygeplejersker.