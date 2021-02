Mangler du læsestof til vinterferien?: Biblioteker har kreativ løsning

Prøv lykken - særlig pakket til dig

Hver pose bliver pakket specielt til aftageren. Du skal ved bestilling angive din alder, og hvilke genrer du kan lide. Det er også muligt at ønske en specifik bog eller bestille bøger til både børn og voksne.

Derefter pakker bibliotekets medarbejdere en pose med bøger til dig og stiller den på dit valgte afhentningssted.

På Varde Bibliotek er de dagligt fem medarbejdere, der pakker lykkeposerne.

Idéen blev allerede afprøvet i foråret, hvor Varde Bibliotek efter genåbning blev opfordret til at fortsætte med at lave lykkeposer.

- Her har vi da nok fat i et eller andet, fortæller bibliotekslederen, at han tænkte.

Så derfor gentog de successen, da landet igen lukkede ned.



Denne gang har der været dobbelt så mange bestillinger som i foråret.

- Nogle af hylderne på biblioteket er ved at være tomme, griner Peter Holm Lindgaard.