Masser af regn giver flere strandtudser

Strandtudsen er vild med al den regn. Fordi det betyder flere pludseligt opståede små vandhuller eller store vandpytter. Her sidder de så og fortæller højlydt andre hanner og hunner: "Her er et fedt sted for parring og æglægning".

Den lille tudse er superlet at genkende.

- Kig efter en skrubtudse med en gul fartstribe, siger Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde.

Varmen truer?

Regnen har også gjort vegetationen højere, så det er nemmere for dem at komme uset rundt. Fjender som måger og krager er på lur efter en dejlig tudse. Men endemålet for dem er ofte vandhuller, hvor der ikke er ret megen vegetation omkring. På den måde er de nøjsomme dyr.

Men hvad nu hvor solen og varmen ifølge vejrudsigterne er lige på trapperne?

- Det er faktisk helt perfekt for de strandtudser, der har fundet sig et godt vandhul. For når de har fået lagt deres æg, skal der varme til at udklække dem, siger Jonas Gadgaard.

Larmende tudser

De kan nemt høres på en stille aften. Hvis altså deres kvækken ikke bliver overdøvet af lyden af regnen, der trommer ned. Det siges, at de kan høres så langt væk som to kilometer.



