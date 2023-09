Med sit traume fra barndommen hjælper han andre børn og unge

At turde tale højt om vold i sine nære relationer er ifølge organisationen Bryd Tavsheden, som arbejder for at forebygge, oplyse og hjælpe børn og unge, der oplever vold i deres nære relationer, første skridt på vejen til at bryde med volden.



En af organisationens ambassadører er Jeyan Jey fra Varde. Han er vokset op i et hjem med fysisk og psykisk vold, og som 10-årig så han sin far stikke sin mor ned med en kniv.

- De unge kan spejle sig i Jeyan og genkende noget fra hans historie i deres eget liv, og vi ved, at det er en vigtig faktor for at turde tale højt om vold og dermed bryde med volden, fortæller generalsekretær hos Bryd Tavsheden, Isabella Wedendahl, og tilføjer:

- Og ved at se, hvordan Jeyans liv er i dag, kan de unge få et håb om, at det er muligt at skabe et godt liv uden vold.