Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, John Christiansen, til DR.

TV SYD' udsendte fortæller, at politiet har afspærret et større område på stranden, hvor de har kriminalteknikere, retsmedicinere og hunde til at arbejde.

Politiet vil gerne have ro til at gennemføre sine undersøgelser, så derfor bedes nysgerrige respektere arbejdet og holde afstand, skriver de på X.