Merit bruger sit sabbatår på fugle

For ottende gang i træk er første søndag i august Strandskadens dag. Blandt de mange fuglekiggere var Merit Link, der bruger sit sabbatår på fugle.

Søndag var igen i år Strandskadens dag i Blåvandshuk.

50 deltagere var mødt op for at kigge på vadefuglen. I løbet af et år kigger cirka én million strandskader forbi Danmark. Cirka 8.000 af dem yngler i landet.

Arrangøren er Blåvand Fuglestation, der gerne vil gøre opmærksom på det enestående fugletræk til vadehavet. Dog kan de se, at der på 30 år er cirka 20.000 færre fugle i området ved Blåvandshuk, end de cirka 20.000 fugle de typisk ser i disse år.

Blandt fuglekiggerne var Merit Link, som bruger sit sabbatår på fugle.

- Det er måske lidt nørdet, men jeg synes, fugle er spændende. Det er en sjov hobby, og det er meget afslappende, fortæller hun.