Millioner til Blåvand - nu skal det være slut med trafikkaos

Planen er også betinget af, at der kan findes 3,5 millioner kroner lokalt i Blåvand. Hvis de midler ikke kan skaffes, bliver der ikke sat gang i ændringerne. Opgaven med at skaffe millionerne ligger hos Blåvand Udvikling, og her er formanden klar på at sætte alle kræfter ind for at få det til at ske.

- Hvis jeg ikke troede på, at pengene kan findes, så kunne jeg jo lige så godt have meldt pas på opgaven fra start. Nu står der nogen og vifter med 40 millioner og siger, at dem kan vi få, hvis vi selv finder 3,5 millioner. Så skylder vi da at undersøge nøje, om det ikke kan lade sig gøre på en eller anden måde, siger Finn Christensen, formand for Blåvand Udvikling.

Han går nu sammen med bestyrelsesmedlem Brian Ørnskov i gang med at skaffe støtte blandt de lokale foreninger.